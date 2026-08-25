В Одесі 116 шкіл розпочнуть навчання очно: але є нюанс

Діти в школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Війна продовжує впливати на організацію навчання дітей в Одесі. Новий навчальний рік у школах планують розпочати очно, однак у разі тривалих тривог, блекаутів чи інших небезпек заклади мають переходити на інші формати. Окремі школи працюватимуть на базі сусідніх закладів через проблеми з укриттями.

Про це під час брифінгу розповіла очільниця департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер, передають журналісти Новини.LIVE.

Очне навчання

У новому навчальному році в Одесі планують відкрити 116 із 120 закладів загальної середньої освіти. У школах навчатимуться понад 83 тисячі дітей, а до перших класів підуть близько 5,5 тисячі учнів. Це майже на тисячу першокласників менше, ніж торік. Очний формат обрали після опитування батьків. За словами Філлер, більшість родин хоче, щоб діти навчалися у школах навіть попри воєнні ризики. Водночас заклади мають бути готовими швидко змінити формат залежно від ситуації.

"Першим і безумовно пріоритетним питанням у нас є безпека. Поки в нас йде війна, це питання не обговорюється. Вони завжди є головним, і ми завжди на нього орієнтуємося. Однак разом з тим 87% батьків виявили бажання, незважаючи на обстріли, присутності дитини у закладі освіти. Тому ми розпочинаємо звичайний очний процес навчання", — зазначила Юлія Філлер.

Юлія Філлер на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Навчання в укриттях

У разі тривалих повітряних тривог або блекаутів у частині шкіл зможуть організувати заняття безпосередньо в укриттях. Із 90 укриттів у школах 79 дозволяють облаштувати там від трьох навчальних кімнат і більше. За розрахунками департаменту, це дасть можливість організувати навчання в одну зміну для близько 13 тисяч дітей. Такий формат не запроваджуватимуть одразу — його використовуватимуть за потреби.

"Ми пропрацювали можливість створення навчальних аудиторій в самому укритті на випадок довготривалого блекауту чи тривог, які не дають можливості дітям виходити на очне навчання. Це дасть змогу дітям повністю опанувати навчальний матеріал, який запланований у цьому навчальному році", — розповіла Філлер.

Навчання в інших школах

Частина дітей навчатиметься не у своїх школах. Це стосується закладів, які не мають власного укриття через особливості будівель — зокрема відсутність підвалів або недостатню їхню площу. У таких випадках дітей прийматимуть сусідні заклади, де є необхідні укриття. При цьому в Одесі встановили жорсткішу вимогу щодо відстані до укриття: замість дозволених законодавством 500 метрів місто використовує обмеження у 100 метрів.

"Якщо є можливість в іншому навчальному закладі з укриттям прийняти дітей іншого закладу освіти, він також буде працювати на базі. Ми не намагаємося збільшити відстань. Найбільше ніж 100 метрів ми не маємо права приймати учнів і дитячі садочки", — зауважила очільниця департаменту.

Ситуація зі школою №64

Окремо Філлер пояснила ситуацію зі школою №64, де батьків раніше повідомили про можливе переведення дітей до іншого закладу. За її словами, адміністрація школи запропонувала один із варіантів організації навчання, але батьки з ним не погодилися. Після обговорення формат змінили. Діти залишаться навчатися на базі своєї школи, а питання організації навчання переглянули з урахуванням позиції батьків.

"Вони звернулися до батьківської громадськості, вони почули, що їх це не влаштовує, і переформатували формат навчання. Діти собі навчаються на базі свого власного закладу і ніяких проблем нема. Ми завжди кажемо про те, що ми готові і відкриті чути батьків і співпрацювати з ними", — сказала Філлер.

Садочки та укриття

Із дитячими садками ситуація складніша. Наразі працювати зможуть близько 40% дошкільних закладів, оскільки саме наявність укриття визначає можливість їхньої роботи. Найбільша проблема, за словами Філлер, у Приморському районі. Багато садків там розташовані у житлових будинках або пристосованих приміщеннях, де немає підвалів.

"Садочки, відповідно до того, де у нас буде наявне укриття. Наразі це складає близько 40% садків. Найбільшою проблемою є Приморський район, оскільки більшість із них розташована в будівлях житлових будинків, які не мають власних підвалів або в пристосованих приміщеннях, де немає підвальних приміщень", — пояснила вона.

Гарячі обіди

У новому навчальному році гаряче харчування планують надавати всім школярам із 1-го по 11-й клас. Батьки під час опитування підтримали варіант одноразового гарячого обіду — за нього проголосували 67%. Через позмінне навчання та обмежену місткість укриттів час прийому їжі можуть зміщувати. Водночас у департаменті запевняють, що діти мають отримати гарячий обід незалежно від того, у яку зміну навчаються.

"Було підтримано харчування дітей виключно обідами, гарячим забезпеченням одноразовим, незалежно від зміни навчання. Ми максимально наблизили часовий проміжок споживання гарячих обідів до того, як буде зручно і закладу, і батькам, щоб діти, які знаходяться в ту чи іншу зміну навчання, все-таки отримали своє право на отримання одноразового гарячого харчування", — розповіла Філлер.

Власні харчоблоки

У школах також продовжать відмовлятися від залежності лише від кейтерингу. Із 103 харчоблоків наразі працює 61 власний. На 1 вересня планують відкрити ще п'ять харчоблоків після ремонтів. Окремим пілотним проєктом стане ліцей №86, де планують сформувати власний штат кухарів.

"Ми максимально працювали над тим, щоб розширити цю мережу. Я думаю, що ми взяли напрям на те, щоб максимально повертати власні харчоблоки, де це можливо, в закладах освіти", — зазначила очільниця департаменту.

Брак педагогів

Ще одна проблема перед навчальним роком — нестача працівників. У школах та дитсадках Одеси залишаються 709 вакансій. Найбільше бракує асистентів учителів та вихователів — 153 працівників. Також є потреба у вчителях фізики, математики, української та іноземної мов.

"Проблема педагогічних кадрів, вона, на жаль, є актуальною. На сьогодні ми маємо 709 вакансій педагогічних працівників. З них найбільша кількість — 153 — це асистенти вчителів та асистенти вихователів. Ми максимально розміщуємо оголошення, шукаємо кадровий потенціал, але вирішити його на 100%, на жаль, поки що не можемо", — зауважила Філлер.

Тривоги та блекаути

Точний алгоритм роботи шкіл під час тривалих тривог, блекаутів чи перебоїв із водою наперед визначити неможливо. У кожному закладі рішення залежатиме від кількості дітей, місткості укриття та конкретної ситуації. У департаменті наголошують, що навіть дистанційне навчання не вирішує проблему повністю. Під час повітряної тривоги онлайн-уроки також мають перериватися, а дитина повинна перейти в безпечне місце.

"Ніхто не знає на сьогодні, скільки буде кількість блекаутів, які вони будуть за своєю тривалістю, чи буде наявна вода, чи буде яка кількість повітряних тривог. Це всі ті виклики, на які ми повинні будемо реагувати оперативно разом із педагогами і керівниками навчальних закладів. Спрогнозувати ідеальний алгоритм на сьогодні можливості немає", — зазначила Філлер.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі правоохоронці встановлюють обставини одразу двох конфліктів між підлітками, відео яких почали поширювати у соцмережах. На одному із записів одна дівчина б'є іншу по обличчю. На іншому зафіксована бійка цілої компанії дітей.

Раніше журналісти Новини.LIVE запитали батьків, скільки коштує зібрати дитину до школи цього року та на чому вдається заощадити. Комусь вдається заощадити на речах із минулого року чи скористатися перевагами від онлайн-навчання, а комусь доводиться купувати майже все з нуля. Втім, шкільні збори потребують і часу, і заздалегідь спланованого бюджету.