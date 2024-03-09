Вибухи в Одесі зараз 9 березня — нищівна атака ударних дронів

Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: syriahr.com

Вибухи в Одесі зараз 9 березня прогриміли близько 23:15, які свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. На місто відбувається атака дронів, про яку попереджали одеситів та гостей міста Повітряні сили.

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук.

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Вибухи в Одесі зараз 9 березня

Так, за словами Братчука, в Одесі українські захисники збивають ворожі безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

Перед цим Повітряні сили попереджали про "шахеди" з Чорного моря в бік Одеської області, а пізніше — в напрямку міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила значну частину території України. У небезпеці південні, деякі центральні та східні області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські загарбники завдали удару по Купʼянську Харківської області, про що влада повідомила 8 березня. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще одного цивільного чоловіка було поранено.

Також ми писали, що нещодавно під час російського обстрілу Миколаївської області ворожий БпЛА влучив у гвинт вітряка. Вибухотехнікам довелося проводити знешкодження бойової частини на місці.