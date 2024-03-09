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В Одесі гримлять вибухи — потужна атака ударних дронів

9 березня 2024 23:20
оновлено: 23:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Одесі зараз 9 березня — нищівна атака ударних дронів
Вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: syriahr.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі зараз 9 березня прогриміли близько 23:15, які свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. На місто відбувається атака дронів, про яку попереджали одеситів та гостей міста Повітряні сили. 

Про це повідомляє речник Української добровольчої армії — Південь Сергій Братчук.

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Вибухи в Одесі зараз 9 березня

Так, за словами Братчука, в Одесі українські захисники збивають ворожі безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Братчука

 Перед цим Повітряні сили попереджали про "шахеди" з Чорного моря в бік Одеської області, а пізніше — в напрямку міста.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила значну частину території України. У небезпеці південні, деякі центральні та східні області. 

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 9 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що російські загарбники завдали удару по Купʼянську Харківської області, про що влада повідомила 8 березня. Внаслідок цього загинули двоє людей, ще одного цивільного чоловіка було поранено.

Також ми писали, що нещодавно під час російського обстрілу Миколаївської області ворожий БпЛА влучив у гвинт вітряка. Вибухотехнікам довелося проводити знешкодження бойової частини на місці. 

Одеса
вибух
безпілотники
Одеська область
обстріли
окупанти
ППО
Сергій Братчук
війна в Україні
війна
атака

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