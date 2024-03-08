Застряг у гвинті вітряка — на Миколаївщині знешкодили дрон

Вибухотехніки знешкоджують бойову частину дрону. Фото: Нацполіція

Під час ворожого обстрілу Миколаївщини ворожий БпЛА влучив у гвинт вітряка. Вибухотехнікам довелося проводити знешкодження бойової частини на місці.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Миколаївської області.

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Подробиці інциденту

Бойова частина знаходилась у важкодоступному місці. За допомогою спеціального обладнання та підйомника крану, спеціалісти піднялись на висоту 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку. Вибухотехніки за допомогою металодетектору встановили знаходження бойової частини дрону та знешкодили її.

"Було дуже важко. Коли "шахед" влучив у гвинт вітряка, то він розсипався. Майже по всій площині гвинта були металеві уламки БпЛА", — зазначили фахівці.

Нагадаємо, що росіяни продовжують тероризувати мирне населення, запускаючи щоденно десятки FPV-дронів для розвідки. Один з таких на півдні прикордонникам вдалося "посадити" без детонації.

Також ми писали, що українські бійці продовжують знищувати техніку ворога, яка атакує мирні українські міста. Миколаївські морпіхи показали, як уразили російський танк.

Додамо, що одеські морпіхи уразили особовий склад та бойову техніку противника за допомогою дрону. Влучні постріли здійснили бійці 37 окремої бригади морської піхоти.