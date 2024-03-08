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Застрял в винте ветряка — в Николаевской области обезвредили дрон

8 марта 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Застрял в винте ветряка — в Николаевской области обезвредили дрон
Взрывотехники обезвреживают боевую часть дрона. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Во время вражеского обстрела Николаевщины вражеский БпЛА попал в винт ветряка. Взрывотехникам пришлось проводить обезвреживание боевой части на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

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Подробности инцидента

Боевая часть находилась в труднодоступном месте. С помощью специального оборудования и подъемника крана специалисты поднялись на высоту 55 метров, что эквивалентно 18-этажному дому. Взрывотехники с помощью металлодетектора установили нахождение боевой части дрона и обезвредили ее.

"Было очень тяжело. Когда "шахед" попал в винт ветряка, то он рассыпался. Почти по всей плоскости винта были металлические обломки БпЛА", — отметили специалисты.

Напомним, что россияне продолжают терроризировать мирное население, запуская ежедневно десятки FPV-дронов для разведки. Один из таких на юге пограничникам удалось "посадить" без детонации.

Также мы писали, что украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага, атакующую мирные украинские города. Николаевские морпехи показали, как поразили российский танк.

Добавим, что одесские морпехи поразили личный состав и боевую технику противника с помощью дрона. Точные выстрелы произвели бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты.

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Новости Одессы
дрон Шахид-136
дроны
Нацполиция

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