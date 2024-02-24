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Одеські прикордонники без детонації "посадили" ворожий FPV-дрон

24 лютого 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеські прикордонники без детонації "посадили" ворожий FPV-дрон
Ворожий FPV-дрон. Фото: ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення, запускаючи щоденно десятки FPV-дронів для розвідки. Один з таких на півдні прикордонникам вдалося "посадити" без детонації. 

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.  

Як заволоділи "трофеєм"

Ворог намагався атакувати FPV-дронами позиції прикордонників у прибережній зоні. Бійці це помітили та намагалися збити коптер антидроновими рушницями. Однак їм вдалося навіть більше — "приземлити" дрон без детонації вибухівки. Після чого сапери знешкодили боєприпас. 

"Згодом трофейний коптер з вбивчим вантажем повернеться "відправнику" за зворотною адресою", — йдеться у повідомленні ДПСУ. 

Бойова робота над Одещиною

Також прикордонники показали, як знищували ворожі БпЛА, які намагалися атакувати Одеську область в ніч проти 24 лютого. Бійці за допомогою антидронових рушниць та засобів ППО збили п'ять цілей. 

Нагадаємо, в ніч проти 23 лютого ворог також атакував Одесу. В результаті обстрілу загинули троє людей.

Також ми писали, що Одеса пережила ще одну страшну ніч. Окупанти вкотре атакували місто ударними дронами, унаслідок падіння уламків в одному із районів зруйновано житловий будинок. Рятувальники досі розбирають завали.

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