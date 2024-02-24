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Одесские пограничники без детонации "посадили" вражеский FPV-дрон

24 февраля 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские пограничники без детонации "посадили" вражеский FPV-дрон
Вражеский FPV-дрон. Фото: ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне продолжают терроризировать мирное население, запуская ежедневно десятки FPV-дронов для разведки. Один из таких на юге пограничникам удалось "посадить" без детонации.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Как завладели "трофеем"

Враг пытался атаковать FPV-дронами позиции пограничников в прибрежной зоне. Бойцы это заметили и пытались сбить коптер антидроновыми ружьями. Однако им удалось даже больше — "приземлить" дрон без детонации взрывчатки. После чего саперы обезвредили боеприпас.

"Впоследствии трофейный коптер с убийственным грузом вернется "отправителю" по обратному адресу", — говорится в сообщении ГНСУ.

Боевая работа над Одесчиной

Также пограничники показали, как уничтожали вражеские БпЛА, пытавшиеся атаковать Одесскую область в ночь на 24 февраля. Бойцы с помощью антидроновых ружей средствами ПВО сбили 5 целей.

Напомним, в ночь на 23 февраля враг также атаковал Одессу. В результате обстрела погибли три человека.

Также мы писали, что Одесса пережила еще одну страшную ночь. Оккупанты в очередной раз атаковали город ударными дронами, в результате падения обломков в одном из районов разрушен жилой дом. Спасатели до сих пор разбирают завалы.

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