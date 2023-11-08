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В Одесі оголошено повітряну тривогу

8 листопада 2023 16:42
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі оголошено повітряну тривогу
Проліт ракети у повітрі. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку на півдні. Моніторингові канали повідомляють про цілі у напрямку Южного.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Загроза для півдня

Наразі існує небезпека для Одеської та Миколаївської областей. Моніторингові канали повідомляли про ракету у напрямку Затоки, проте пізніше вона змінила свою ціль на південь області. Радимо не покидати укриття до відбою.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Нагадаємо, що під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно скидали вибухонебезпечні боєприпаси в акваторію Чорного моря. Наразі штормові хвилі винесли на узбережжя понад 70 бомб.

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