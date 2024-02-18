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В Одесі шукають донорів крові з різними групами

18 лютого 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі шукають донорів крові з різними групами
Жінка стала донором крові. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 19 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+), сім людей. Громадяни України або ВНЖ/посвідка
  • Пироговська на 9:00 — групи крові 1(+) та 2(-), вісім та дві людини відповідно.  Лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага більше 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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