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В Одесі шукають донорів крові з різними групами — хто може допомогти

8 лютого 2024 16:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі шукають донорів крові з різними групами — хто може допомогти
Людина стала донором крові. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 9 лютого. Необхідна допомога людей із різними групами та резусами.

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+), 1(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка;
  • Приморський район на 9:00 — група крові 1(+), 2(-), 4(-), лише громадяни України.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага більше 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Абсолютні протипоказання до донорства

  • ВІЛ та СНІД
  • Вірусні гепатити В і С, сифіліс
  • Активний туберкульоз
  • Цукровий діабет та інші важкі ендокринні хвороби
  • Онкозахворювання
  • Хронічна ниркова недостатність
  • Важкі шкірні хвороби (псоріаз, екзема тощо)
  • Епілепсія, психічні розлади
  • Короткозорість більше ніж -6
  • Операції щодо ампутації/видалення органа (за винятком апендикса та жовчного міхура)
  • Трансплантація органів

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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