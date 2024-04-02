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В Одесі та області оголошена повітряна тривога

2 квітня 2024 12:02
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі та області оголошена повітряна тривога
Ракета у небі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Повітряна тривога лунає на території Одесі та Одеській області сьогодні, 2 квітня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Силах оборони півдні України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

 

 

Де звучить повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в багатьох областях України. Черновим кольором позначені Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Черкаська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька області. Також у небезпеці Луганська область та територія тимчасово окупованого Криму.

В Одесі та області оголошена повітряна тривога - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 2 квітня, ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

Одеса
Одеська область
повітряна тривога

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