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В Одесі та області звучить повітряна тривога

31 березня 2024 13:39
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі та області звучить повітряна тривога
Вихід балістичної ракети. Фото: Defence Express
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Повітряна тривога звучить вдруге в Одесі та Одеській області сьогодні, 31 березня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України

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Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. 

В Одесі та області звучить повітряна тривога - фото 2

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч проти 31 березня російські загарбники знову атакували Одещину. Унаслідок падіння уламків пошкоджено енергооб’єкт. Внаслідок цього у місті сьогодні зняті з маршруту трамваї та тролейбуси. 

повітряна тривога

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