В Одесі термінова необхідність донорів крові

Людина здає кров для донорства. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 31 серпня. Необхідна допомога людей із різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 10:30 та на Пироговській на 09:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

Слобідка — група крові 1(+), 2(+), 4(+), громадяни України або ВНЖ/посвідка

Приморський район — групи крові 1(+), 2(+) 1 (-), 4(-) лише громадяни України

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.