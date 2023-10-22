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В Одесі термінова та дуже велика потреба у донорах крові на завтра

22 жовтня 2023 15:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі термінова та дуже велика потреба у донорах крові на завтра
Люди здають кров на донорство. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 23 жовтня. Необхідна допомога людей із першою позитивною групою крові. 

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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"Здача - Приморський район на 9:00, лише громадяни України", — йдеться у повідомленні.

Як зареєструватися на донацію

Допомогти можна завтра у Приморському районі з 09:00 ранку. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може бути донором крові

  • Людина віком від 18 до 60 років.
  • Вага донора повинна бути більш як 50 кілограмів.
  • Донор повинен бути громадянином України або мати статус постійного мешканця (ВНЖ).

Нагадаємо, від початку війни в Одесі активно діє волонтерський проєкт "Донор Одеса", завдяки якому було здійснено понад 6 тисяч донацій крові. Це більше ніж у 1,5 раза перевищує довоєнні показники.

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