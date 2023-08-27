В Одесі терміново необхідні донори крові

Донація крові. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 28 серпня. Необхідна допомога людей із 2 позитивною групою крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Допомогти можна завтра на Слобідці з 09:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.

Перевірте свої медичні показники. Перед тим як здати кров, вам потрібно перевірити, чи відповідаєте вимогам для донорства. Зазвичай донором може бути людина віком від 18 до 65 років з масою тіла понад 50 кг. Збережіть гідний рівень заліза. До процедури донорства важливо збільшити рівень заліза в організмі, оскільки це допоможе швидко відновити кров. Їжа, багата на залізо, така як червоне м'ясо, риба, яйця та зелені овочі, може бути корисною. Відпочиньте перед процедурою. Важливо відпочити перед тим, як здати кров. Уникайте фізичної активності перед процедурою. Приносьте документи. Перед процедурою донора запросять заповнити анкету та пред'явити документ, який підтверджує вашу особу. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Після процедури донорства важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати важкої фізичної активності. Не забувайте пити достатню кількість рідини та їсти здорову їжу.

Нагадаємо, завдяки проєкту "Донор Одеса" вже проведено понад 5000 донацій крові з початку повномасштабної війни.