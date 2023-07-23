Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі терміново потрібна донорська кров: як долучитися arrow

В Одесі терміново потрібна донорська кров: як долучитися

23 липня 2023 15:26
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі терміново потрібна донорська кров
Донор здає кров. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з’явилась термінова і дуже велика потреба у донорах крові на завтра, 24 липня. Необхідна допомога людей з різними групами крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Допомогти можна завтра у Приморському районі та на Слобідці з 09:00 до 12:00. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • Слобідка — група крові 1(+), 2(+), 3(+), громадяни України або ВНЖ/посвідка
  • Приморський район — групи крові 1(-), 2(+), лише громадяни України 

Для координації донорів в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії РФ створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

Донорство крові — це важлива процедура, яка може допомогти врятувати життя людей. Якщо ви плануєте стати донором, вам потрібно підготуватися до процедури.

  1. Перевірте свої медичні показники. Перед тим як здати кров, вам потрібно перевірити, чи відповідаєте вимогам для донорства. Зазвичай донором може бути людина віком від 18 до 65 років з масою тіла понад 50 кг.
  2. Збережіть гідний рівень заліза. До процедури донорства важливо збільшити рівень заліза в організмі, оскільки це допоможе швидко відновити кров. Їжа, багата на залізо, така як червоне м'ясо, риба, яйця та зелені овочі, може бути корисною.
  3. Відпочиньте перед процедурою. Важливо відпочити перед тим, як здати кров. Застосовуйте здоровий розум і уникайте фізичної активності перед процедурою.
  4. Приносьте документи. Перед процедурою донора запросять заповнити анкету та пред'явити документ, який підтверджує вашу особу.
  5. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Після процедури донорства важливо слідкувати за своїм здоров'ям і уникати важкої фізичної активності. Не забувайте пити достатню кількість рідини та їсти здорову їжу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз