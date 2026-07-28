Вибух автомобіля в Одесі 28 липня: загинув водій

Автомобіль, який вибухнув в Одесі 28 липня 2026 року. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

В Одесі ввечері 28 липня вибухнув автомобіль під час руху. Унаслідок інциденту загинув водій, а пасажирка зазнала поранень і була госпіталізована. Правоохоронці та Служба безпеки України встановлюють усі обставини події.

Про це повідомили у Поліції Одеської області та Управлінні СБУ в Одеській області, інформує Новини.LIVE.

Місце вибуху автомобіля в Одесі. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

Що відомо про вибух автомобіля в Одесі

За попередніми даними правоохоронців, повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні, неподалік перехрестя з проспектом Ярослава Мудрого, надійшло до поліції ввечері 28 липня.

Вибух стався під час руху кросовера. Унаслідок інциденту водій загинув на місці, а пасажирка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували до медичного закладу.

Наслідки вибуху автомобіля в Одесі. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти, співробітники вибухотехнічної служби, а також представники Служби безпеки України.

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Автомобіль, який вибухнув. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

За інформацією СБУ, вибух стався близько 19:30. Наразі Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою проводить комплекс слідчих і оперативних заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, які можуть бути причетними до її вчинення.

Уламки автомобіля після вибуху. Фото: Вікторія Бєккєр/Новини.LIVE

Правову кваліфікацію події правоохоронці визначать після з'ясування всіх обставин інциденту. Про подальші результати розслідування обіцяють повідомити додатково.

У поліції також попередили, що через роботу екстрених служб на ділянці проспекту Небесної Сотні, де стався вибух, ускладнено рух транспорту. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту.

Скриншот повідомлення Поліції Одещини/сайт

Скриншот повідомлення Управління СБ України в Одеській області/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 28 липня 2026 року у Пересипському районі Одеси вибухнув автомобіль, унаслідок чого поранення дістав 49-річний водій. За даними поліції, вибух стався після того, як чоловік завів кросовер і почав рух. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про теракт і встановлюють усі обставини події.

Новини.LIVE також писали, що 28 липня 2026 року російські війська втретє атакували цивільне судно під прапором Ліберії в акваторії Чорного моря. Після удару на кораблі, який перебував на рейді без екіпажу та вантажу, зафіксували задимлення, остаточні наслідки уточнюються. За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, атака є черговою спробою РФ зірвати роботу українського морського коридору.