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Главная Одесса В Одессе взорвался автомобиль: водитель погиб, есть пострадавшая

В Одессе взорвался автомобиль: водитель погиб, есть пострадавшая

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Дата публикации 28 июля 2026 22:06
Взрыв автомобиля в Одессе 28 июля: погиб водитель
Автомобиль, взорвавшийся в Одессе 28 июля 2026 года. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

В Одессе вечером 28 июля взорвался автомобиль во время движения. В результате инцидента погиб водитель, а пассажирка получила ранения и была госпитализирована. Правоохранительные органы и Служба безопасности Украины устанавливают все обстоятельства происшествия.

Об этом сообщили в полиции Одесской области и Управлении СБУ в Одесской области, сообщает Новини.LIVE.

Вибух автомобіля в Одесі
Место взрыва автомобиля в Одессе. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

Что известно о взрыве автомобиля в Одессе

По предварительным данным правоохранителей, сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Небесной Сотни, недалеко от перекрестка с проспектом Ярослава Мудрого, поступило в полицию вечером 28 июля.

Взрыв произошел во время движения кроссовера. В результате инцидента водитель погиб на месте, а пассажирка получила ранения. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Вибух автомобіля в Одесі 28 липня
Последствия взрыва автомобиля в Одессе. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалисты, сотрудники взрывотехнической службы, а также представители Службы безопасности Украины.

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Вибух автомобіля в Одесі 28 липня
Взорвавшийся автомобиль. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

По информации СБУ, взрыв произошел около 19:30. В настоящее время Служба безопасности совместно с Национальной полицией и прокуратурой проводит комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, которые могут быть причастны к его совершению.

Вибух в Одесі 28 липня
Обломки автомобиля после взрыва. Фото: Виктория Беккер/Новини.LIVE

Правовую квалификацию происшествия правоохранители определят после выяснения всех обстоятельств инцидента. О дальнейших результатах расследования обещают сообщить дополнительно.

В полиции также предупредили, что из-за работы экстренных служб на участке проспекта Небесной Сотни, где произошел взрыв, затруднено движение транспорта. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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Скриншот сообщения полиции Одесской области/сайт
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Скриншот сообщения Управления СБ Украины в Одесской области/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 28 июля 2026 года в Пересыпском районе Одессы взорвался автомобиль, в результате чего ранения получил 49-летний водитель. По данным полиции, взрыв произошел после того, как мужчина завел кроссовер и начал движение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Новини.LIVE также сообщали, что 28 июля 2026 года российские войска в третий раз атаковали гражданское судно под флагом Либерии в акватории Чёрного моря. После удара на корабле, который находился в рейде без экипажа и груза, зафиксировали задымление, окончательные последствия уточняются. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, атака является очередной попыткой РФ сорвать работу украинского морского коридора.

Одесса авария взрыв
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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