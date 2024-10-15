Одесит п'ять разів ігнорував повістки — що з ним буде

Будівля Київського райсуду. Фото: суд

Чоловік п'ять разів отримував повістку, але так і не став на військовий облік.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з вироку Київського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Чоловік не з'являвся до ТЦК навіть попри те, що його неодноразово попереджали про наслідки такого вчинку, в тому числі під відеофіксацію і у присутності понятих. На суді він визнав свою провину. Втім, обставин, які могли б пом'якшити покарання, суддя не знайшов.

Зазначимо, що підсудній має середню освіту і ніде не працює. Крім того, він вже відбуває іспитовий строк за проникнення у чуже житло і нанесення легких тілесних ушкоджень.

Що вирішив суд

За ухиляння від служби чоловіка засудили до штрафу у 5,1 тис. грн. Що ж до попереднього покарання за минулий злочин, його залишили чинним — один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, у Львові судили військового, який тричі самовільно залишав військову частину.

Також на Одещині винесли вирок військовому кухарю, який забув вийняти з рюкзака гранату і набої, коли поїхав у відпустку додому.