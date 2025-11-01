Ремонт бюветного комплексу на вулиці Лесі Українки в Одесі з 1 листопада

Жінка набирає воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Від сьогодні, 1 листопада, бюветний комплекс на вулиці Лесі Українки не працюватиме. Там відбуватимуться ремонтні роботи. Одеситам радять знайти інші найближчі бювети та користуватися ними.

Про це повідомили на каналі Одеської міської ради.

Коли відновить роботу

В Одесі на вулиці Лесі Українки, 33, з 1 по 3 листопада 2025 року не працюватиме бювет. Відновлять роботу бювету після зверешення ремонту, орієнтовно — завтра ввечері. Одесити знову зможуть користуватися комплексом лише після завершення необхідних заходів.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

