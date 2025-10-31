Тимчасове відключення води в Одесі 31 жовтня через ремонтні роботи

Чоловіки набирають воду у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у п'ятницю, 31 жовтня, частина Одеси тимчасово залишилась без водопостачання. Комунальні служби наразі виконують ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Відновлення подачі води очікується до вечора.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Євгена Чикаленка,

пров. Монастирський,

вул. Дача Ковалевського,

пров. Маячний,

пров. Сергія Уточкіна,

вул. С. Параджанова.

Відключення до 14:00.

Заболотного, 19-25,

вул. Жоліо-Кюрі, 22-24.

Відключення до 15:30.

пров. Молокова,

вул. Рясна,

пров. Безіменний,

вул. Окружна,

вул. Дмитріївська, 1-30.

Відключення до 16:00.

вул. Інглезі, 3-3/9,

вул. Небесної Сотні, 3/1.

Відключення до 16:30.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як в Одесі сьогодні діють графіки відключень світла. Також ми писали про те, що в Міненерго звернулися до споживачів після атаки на енергосистему України.