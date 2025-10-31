Тимчасове відключення води в Одесі 31 жовтня через ремонтні роботи

Масштабне відключення води в Одесі — які адреси
Сьогодні, у п'ятницю, 31 жовтня, частина Одеси тимчасово залишилась без водопостачання. Комунальні служби наразі виконують ремонтні роботи на кількох ділянках водопровідної мережі. Відновлення подачі води очікується до вечора.
Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Євгена Чикаленка,
- пров. Монастирський,
- вул. Дача Ковалевського,
- пров. Маячний,
- пров. Сергія Уточкіна,
- вул. С. Параджанова.
Відключення до 14:00.
- Заболотного, 19-25,
- вул. Жоліо-Кюрі, 22-24.
Відключення до 15:30.
- пров. Молокова,
- вул. Рясна,
- пров. Безіменний,
- вул. Окружна,
- вул. Дмитріївська, 1-30.
Відключення до 16:00.
- вул. Інглезі, 3-3/9,
- вул. Небесної Сотні, 3/1.
Відключення до 16:30.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, як в Одесі сьогодні діють графіки відключень світла. Також ми писали про те, що в Міненерго звернулися до споживачів після атаки на енергосистему України.
