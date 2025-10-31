Временное отключение воды в Одессе 31 октября из-за ремонтных работ

Масштабное отключение воды в Одессе — какие адреса
Сегодня, в пятницу, 31 октября, часть Одессы временно осталась без водоснабжения. Коммунальные службы сейчас выполняют ремонтные работы на нескольких участках водопроводной сети. Восстановление подачи воды ожидается к вечеру.
Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Евгения Чикаленко,
- переулок Монастырский,
- ул. Дача Ковалевского,
- переулок Маячный,
- переулок Сергея Уточкина,
- ул. С. Параджанова.
Отключение до 14:00.
- Заболотного, 19-25,
- ул. Жолио-Кюри, 22-24.
Отключение до 15:30.
- переулок Молокова,
- ул. Рясная,
- переулок Безымянный,
- улица Окружная,
- ул. Дмитриевская, 1-30.
Отключение до 16:00.
- ул. Инглези, 3-3/9,
- ул. Небесной Сотни, 3/1.
Отключение до 16:30.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
