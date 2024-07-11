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В Одесі зараз пролунав вибух

11 липня 2024 12:14
Верзілова Єлизавета - редактор
Вибух в Одесі зараз, 11 липня: що відомо
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

Вибухи пролунали в Одесі зараз, 11 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, у небі нам містом був зафіксований ворожий розвідувальник. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Допис про роботу  ППО. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 11 липня

Жителі Одеси почули вибухи о 12:14. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону. 

В Одесі працює ППО зараз, 11 липня
Робота ППО в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Також військові попереджали про ракетну небезпеку для Одеського регіону. Існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.

Ракетна небезпека Одеса
Допис ПС. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив території східних областей України та Одещини. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим. 

В Одесі зараз пролунав вибух - фото 4
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, окупанти вивели на чергування в акваторію Чорного моря два бойові кораблі. Однак ці одиниці флоту, скоріш за все, вийшли на зовнішній рейд.

Одеса війна розвідка російські війська вибух Новини Одеси ППО повітряна тривога дрони

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