Вибух в Одесі зараз, 11 липня: що відомо

В Одесі зараз пролунав вибух
Вибухи пролунали в Одесі зараз, 11 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, у небі нам містом був зафіксований ворожий розвідувальник.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Вибух в Одесі 11 липня
Жителі Одеси почули вибухи о 12:14. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону.
Також військові попереджали про ракетну небезпеку для Одеського регіону. Існує загроза застосування балістичного озброєння зі сходу.
Де лунає тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив території східних областей України та Одещини. Червоним також позначений тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 липня, окупанти вивели на чергування в акваторію Чорного моря два бойові кораблі. Однак ці одиниці флоту, скоріш за все, вийшли на зовнішній рейд.
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