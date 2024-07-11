Плетенчук розповів про тактику окупантів у Чорному морі

Бойові кораблі на рейді. Ілюстративне фото: росЗМІ

Росія продовжує дотримуватись своєї тактики в Чорному морі, але не має постійної присутності в регіоні. Сьогодні окупанти вивели на чергування в його акваторію два бойові кораблі, однак ці одиниці флоту, скоріш за все, вийшли на зовнішній рейд.

Про це в етері телемарафону повідомив вечник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.



Читайте також:

Присутність надводних кораблів ворога в акваторії Чорного моря здебільшого є тимчасовою і незначною. Зазвичай це одиниці, які виконують невеликі переходи між базами або вийшли на зовнішній рейд.

"Тактика ворога залишається незмінною — це присутність зазвичай за рахунок підводного човна в акваторії Чорного моря. Одиниці, які ми бачимо в статистиці, що вони перебувають в акваторії Чорного моря, якщо мова йде про надводні кораблі — це зазвичай одиниці, які вийшли на зовнішній рейд, або одиниці, які не мають великого значення. Або ті, які роблять міжбазовий перехід", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Скільки кораблів загрожують

У Чорному та Азовському морях присутні по 2 ворожі кораблі. Ракетоносії заведені в пункти базування;

в Середземному морі 2 російські кораблі, обидва — ракетоносії з 24 "Калібрами" на борту.

Рух флоту росіян у морях станом на 11 липня. Фото: ВМС ЗС України

Ракети "Калібр": яку загрозу становлять

"Калібр" — це сімейство крилатих ракет, які розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок. Особливістю крилатих ракет є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу для протиповітряної оборони (ППО).

Дані про крилаті ракети "Калібр". Фото: NV.

Дальність стрільби ними по морських цілях досягає 375 км, а по наземних — 2 600 км. Швидкість "Калібрів" становить до 240 м/с.

Пуск крилатої ракети "Калібр" з корабля РФ у Каспійському морі. Фото: росЗМІ

На підводних човнах ракети стартують із торпедних апаратів калібру 533 мм з глибини 30-40 м. А на надводних кораблях — з підпалубних уніфікованих вертикальних пускових установок або з палубних установок.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російський Чорноморський флот змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму до інших місць через атаки з боку України. Однією з причин важливості повернення контролю над акваторією Чорного моря є відновлення діяльності українських портів.

Ми писали, що розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. У Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми.