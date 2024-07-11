Плетенчук рассказал о тактике окупантов в Черном море

Боевые корабли на рейде. Иллюстративное фото: росСМИ

Россия продолжает соблюдать свою тактику в Черном море, но не имеет постоянного присутствия в регионе. Сегодня оккупанты вывели на дежурство в его акваторию два боевых корабля, однако эти единицы флота, скорее всего, вышли на внешний рейд.

Об этом в эфире телемарафона сообщил вечник ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Присутствие надводных кораблей врага в акватории Черного моря в большинстве случаев временное и незначительное. Обычно это единицы, выполняющие небольшие переходы между базами или вышедшие на внешний рейд.

"Тактика врага остается неизменной — это присутствие обычно за счет подлодки в акватории Черного моря. Единицы, которые мы видим в статистике, что они находятся в акватории Черного моря, если речь идет о надводных кораблях — это обычно единицы, вышедшие на внешний рейд , или единицы, которые не имеют большого значения.Или те, которые совершают межбазовый переход", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Сколько кораблей угрожают

В Черном и Азовском морях присутствуют по 2 вражеских корабля. Ракетоносители заведены в пункты базирования;

в Средиземном море 2 российских корабля, оба — ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту.

Движение флота россиян в морях по состоянию на 11 июля. Фото: ВМС ВС Украины

Ракеты "Калибр": какую угрозу представляют

"Калибр" — это семейство крылатых ракет, которые разрабатывались преимущественно как вооружение для подлодок и кораблей. Однако существуют и варианты пуска ракет с боевых самолетов (Калибр-А) и наземных пусковых установок. Особенностью крылатых ракет является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу по противовоздушной обороне (ПВО).

Данные о крылатых ракетах "Калибр". Фото: NV.

Дальность стрельбы по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км. Скорость "Калибров" составляет до 240 м/с.

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с корабля РФ в Каспийском море. Фото: росСМИ

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российский Черноморский флот вынужден перебазировать почти все свои боеспособные военные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за атак со стороны Украины. Одной из причин важности возвращения контроля над акваторией Черного моря есть возобновление деятельности украинских портов.

Мы писали, что разминировать Черное море после победы придется Украине. Россия не может этим заниматься. В Черном море остается неизвестное количество мин еще со Второй мировой войны. Это также несет дополнительные риски для всех стран, имеющих выход к водоему.