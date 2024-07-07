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Небезпека у Чорному морі — російські міни загрожують усім країнам регіону

7 липня 2024 11:53
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Небезпечне Чорне море - скільки мін у водоймі
Вибух міни у морі. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні ніхто з фахівців не може точно сказати, скільки морських мін розкидала Російська Федерація в Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення. Ця проблема є надзвичайно серйозною, оскільки мінна небезпека загрожує не лише Україні, а й іншим країнам регіону.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" заявив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: скриншот

"Україна підказала один з інструментів для країн-партнерів, які вже активно працюють над ліквідацією мінно-вибухової проблеми у Чорному морі. Це питання є не тільки фінансовим, а й перш за все безпековим, яке вимагає негайних дій", — сказав військовий.

За словами Братчука, розміновувати Чорне море після перемоги доведеться Україні. Росія буде неспроможна цим займатися. 

"Після перемоги багато роботи доведеться виконувати в північно-східній частині Чорного моря та ближче до Азова, де також зберігається висока мінна небезпека. Росія, найімовірніше, не буде займатися ліквідацією мінної загрози, адже вона втрачає свою суб'єктність у Чорному морі", — повідомив речник.

Крім того, у Чорному морі залишається невідома кількість мін ще з часів Другої світової війни. Це також несе додаткові ризики для всіх країн, у яких є вихід до водойми. 

"Україна виділяє протимінний напрямок як окрему та пріоритетну задачу. Головна мета — безпека в Чорному морі, щоб уникнути трагічних випадків та забезпечити мирне використання морського простору", — додав Братчук.

Нагадаємо, 1 липня в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. Ця місія спрямована на безпеку судноплавства та зменшення ризиків під час експорту продукції акваторією.

Одеса Чорне море Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси Сергій Братчук міни

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