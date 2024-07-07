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Опасность в Черном море — российские мины угрожают всем странам региона

7 июля 2024 11:53
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Опасное Черное море – сколько мин в водоеме
Взрыв мины в море. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня никто из специалистов не может точно сказать, сколько морских мин разбросала Российская Федерация в Черном море с начала полномасштабного вторжения. Эта проблема чрезвычайно серьезна, поскольку минная опасность угрожает не только Украине, но и другим странам региона.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: скриншот

"Украина подсказала один из инструментов для стран-партнеров, которые уже активно работают над ликвидацией минно-взрывной проблемы в Черном море. Этот вопрос не только финансовый, но и прежде всего безопасный, требующий немедленных действий", — сказал военный.

По словам Братчука, разминировать Черное море после победы придется Украине. Россия не будет этим заниматься.

"После победы много работы придется выполнять в северо-восточной части Черного моря и ближе к Азову, где также сохраняется высокая минная опасность. Россия, скорее всего, не будет заниматься ликвидацией минной угрозы, ведь она теряет свою субъектность в Черном море", — сообщил спикер.

Кроме того, в Черном море остаются неизвестные количества мин еще со Второй мировой войны. Это также несет дополнительные риски для всех стран, имеющих выход к водоему.

"Украина выделяет противоминное направление как отдельную и приоритетную задачу. Главная цель — безопасность в Черном море во избежание трагических случаев и обеспечить мирное использование морского пространства", — добавил Братчук.

Напомним, 1 июля в Стамбуле стартовала совместная миссия Румынии, Болгарии и Турции по разминированию Черного моря. Эта миссия направлена на безопасность судоходства и уменьшение рисков при экспорте продукции акваторией.

Одесса Черное море Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы Сергей Братчук мины

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