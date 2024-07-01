Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря

Корабель та міна у Чорному морі. Фото: myc.news

1 липня в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. Ця місія спрямована на безпеку судноплавства та зменшення ризиків під час експорту продукції акваторією.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Склад місії та завдання

Завдання Чорноморської протимінної групи розпочнуться вже завтра, 2 липня. В операції беруть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн. Ця ініціатива залишається відкритою для інших членів НАТО.

"Ми сподіваємося, що ця співпраця буде розширена і до нас приєднаються більше союзників по Альянсу", — зазначив міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.

Попри те, що Туреччина, Румунія та Болгарія є членами НАТО, їхні морські сили перебувають за межами альянсу. Таке рішення було прийняти з метою уникнення ескалації напружених відносин з Росією.

Нагадаємо, мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.