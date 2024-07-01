Туреччина, Болгарія і Румунія почали операції з розмінування Чорного моря

Розмінування Чорного моря заради українського експорту — операція країн НАТО
1 липня в Стамбулі стартувала спільна місія Румунії, Болгарії та Туреччини з розмінування Чорного моря. Ця місія спрямована на безпеку судноплавства та зменшення ризиків під час експорту продукції акваторією.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Склад місії та завдання
Завдання Чорноморської протимінної групи розпочнуться вже завтра, 2 липня. В операції беруть участь кораблі розмінування, патрульні кораблі, гелікоптери та безпілотники з усіх трьох країн. Ця ініціатива залишається відкритою для інших членів НАТО.
"Ми сподіваємося, що ця співпраця буде розширена і до нас приєднаються більше союзників по Альянсу", — зазначив міністр закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску.
Попри те, що Туреччина, Румунія та Болгарія є членами НАТО, їхні морські сили перебувають за межами альянсу. Таке рішення було прийняти з метою уникнення ескалації напружених відносин з Росією.
Нагадаємо, мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.
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