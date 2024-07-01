Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Разминирование Черного моря ради украинского экспорта — операция стран НАТО arrow

Разминирование Черного моря ради украинского экспорта — операция стран НАТО

1 июля 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Турция, Болгария и Румыния начали операции по разминированию Черного моря
Корабль и мина в Черном море. Фото: myc.news
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

1 июля в Стамбуле стартовала совместная миссия Румынии, Болгарии и Турции по разминированию Черного моря. Эта миссия направлена на безопасность судоходства и уменьшение рисков при экспорте продукции акваторией.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Читайте также:

Состав миссии и задачи

Задания Черноморской противоминной группы начнутся уже завтра, 2 июля. В операции принимают участие корабли разминирования, патрульные корабли, вертолеты и беспилотники из всех трех стран. Эта инициатива остается открытой для других членов НАТО.

"Мы надеемся, что это сотрудничество будет расширено и к нам присоединятся больше союзников по Альянсу" , — отметил министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

Несмотря на то, что Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, их морские силы находятся за пределами альянса. Такое решение было принято во избежание эскалации напряженных отношений с Россией.

Напомним, минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Противоминные корабли уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по определенным причинам.

Турция Одесса российские войска НАТО минирование Черное море Одесская область Болгария Новости Одессы мина разминирование Румуния

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики