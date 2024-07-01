Турция, Болгария и Румыния начали операции по разминированию Черного моря

Корабль и мина в Черном море. Фото: myc.news

1 июля в Стамбуле стартовала совместная миссия Румынии, Болгарии и Турции по разминированию Черного моря. Эта миссия направлена на безопасность судоходства и уменьшение рисков при экспорте продукции акваторией.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Состав миссии и задачи

Задания Черноморской противоминной группы начнутся уже завтра, 2 июля. В операции принимают участие корабли разминирования, патрульные корабли, вертолеты и беспилотники из всех трех стран. Эта инициатива остается открытой для других членов НАТО.

"Мы надеемся, что это сотрудничество будет расширено и к нам присоединятся больше союзников по Альянсу" , — отметил министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску.

Несмотря на то, что Турция, Румыния и Болгария являются членами НАТО, их морские силы находятся за пределами альянса. Такое решение было принято во избежание эскалации напряженных отношений с Россией.

Напомним, минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Противоминные корабли уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по определенным причинам.