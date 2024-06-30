В Одесі вибухнула міна у морі

Вибух міни у морі. Фото: скриншот

На пляжі Одеси ймовірно вибухнула морська міна. Це сталося у той час, коли неподалік купалися відпочивальники.

Про це повідомляють соцмережі.

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Вибух міни у морі

На опублікованих кадрах видно, як стовп води піднявся буквально за кілька метрів від людей, які плавали біля берега. Судячи з усього, ніхто з відпочивальників не постраждав.

Знайшли міну: що робити

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно:

не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;

віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;

з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (телефон — 101, або інший мобільний, якщо не працює усім відомий) та поліції (телефон — 102, чи інший мобільний);

дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

Гарячі лінії в Одеській області

Чергові служби ДСНС — 101;

Патрульна служба МВС України — 102;

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Протимінні кораблі вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть з певних причин.