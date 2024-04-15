Протимінні кораблі для України — які терміни та чого очікувати

Протимінний корабель "Черкаси". Фото: ВМС ЗС України

Мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Екіпажі та кораблі вже підготовані, але я деякі складнощі у виконанні цієї операції.

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Безпека Чорного моря

"Однією із основних загрозу у Чорному морі залишається мінна небезпека, яка створена руками російських окупантів. Чорне море потребує повномасштабної операції з розмінування", — зауважив Дмитро Плетенчук.

Військовий додав, що мінування Чорного моря — спільна проблема також тих країн, які є членами Північно-Атлантичного альянсу, в тому числі Румунії, Болгарії і Туреччини.

Готовність до бойових завдань

Екіпажі двох мінних тральщиків "Чергнігів" та "Черкаси" Україна отримала від Великої Британії у 2022 році. Наразі вони вже пройшли підготовку та несуть службу, проте у Чорне море зайти не можуть .

"Операція з розмінування вже спланована, штаб вже створений. Екіпажі кораблів також готуються, проте згідно конвенції Монтре — наразі вони не можуть потрапити в акваторію Чорного моря", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Також, за словами військового, ще три кораблі мають передати Нідерланди та Бельгія.

"Зараз їх готують, і на них екіпажі вже так само починають проходити навчання. Тобто загалом ми плануємо отримати як мінімум п'ять кораблів, які є протимінними", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня, росіяни продовжують тримати ворожий корабель в акваторії Чорного моря. Окупанти тримають більшість свого флоту якомога далі від кордонів України, зокрема у Середземному морі чергують споряджені ракетоносії.

Також ми писали, що знищення Кримського мосту вже давно анонсовано й, можливо, він "доживає" свої останні місяці. Операція з ліквідації цієї незаконної споруди буде унікальна, і окупантам слід очікували несподіванок.