Противоменные корабли для Украины — какие сроки и чего ждать
Минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Экипажи и корабли уже подготовлены, но некоторые сложности в выполнении этой операции.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Безопасность Черного моря
"Одной из основных угроз в Черном море остается минная опасность, созданная руками российских оккупантов. Черное море нуждается в полномасштабной операции по разминированию" , — отметил Дмитрий Плетенчук.
Военный добавил, что минирование Черного моря — общая проблема также стран, которые являются членами Северо-Атлантического альянса, в том числе Румынии, Болгарии и Турции.
Готовность к боевым задачам
Экипажи двух минных тральщиков "Чернигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании в 2022 году. Они уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут.
"Операция по разминированию уже спланирована, штаб уже создан. Экипажи кораблей также готовятся, однако согласно конвенции Монтре — пока они не могут попасть в акваторию Черного моря", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.
Также, по словам военного, еще три корабля должны передать Нидерланды и Бельгия.
"Сейчас их готовят, и на них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в общей сложности мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными" , — отметил Дмитрий Плетенчук.
Напомним, что сегодня, 15 апреля, россияне продолжают держать вражеский корабль в акватории Черного моря. Оккупанты держат большинство своего флота как можно дальше от границ Украины, в частности в Средиземном море дежурят снаряженные ракетоносители.
Также мы писали, что уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он доживает свои последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ждать неожиданностей.
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