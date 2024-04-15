Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Противоменные корабли для Украины — какие сроки и чего ждать arrow

Противоменные корабли для Украины — какие сроки и чего ждать

15 апреля 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Противоменные корабли для Украины — какие сроки и чего ждать
Противоминный корабль "Черкассы". Фото: ВМС ВС Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Экипажи и корабли уже подготовлены, но некоторые сложности в выполнении этой операции.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Безопасность Черного моря

"Одной из основных угроз в Черном море остается минная опасность, созданная руками российских оккупантов. Черное море нуждается в полномасштабной операции по разминированию" , — отметил Дмитрий Плетенчук.

Военный добавил, что минирование Черного моря — общая проблема также стран, которые являются членами Северо-Атлантического альянса, в том числе Румынии, Болгарии и Турции.

Готовность к боевым задачам

Экипажи двух минных тральщиков "Чернигов" и "Черкассы" Украина получила от Великобритании в 2022 году. Они уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут.

"Операция по разминированию уже спланирована, штаб уже создан. Экипажи кораблей также готовятся, однако согласно конвенции Монтре — пока они не могут попасть в акваторию Черного моря", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Также, по словам военного, еще три корабля должны передать Нидерланды и Бельгия.

"Сейчас их готовят, и на них экипажи уже так же начинают проходить обучение. То есть в общей сложности мы планируем получить как минимум пять кораблей, которые являются противоминными" , — отметил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что сегодня, 15 апреля, россияне продолжают держать вражеский корабль в акватории Черного моря. Оккупанты держат большинство своего флота как можно дальше от границ Украины, в частности в Средиземном море дежурят снаряженные ракетоносители.

Также мы писали, что уничтожение Крымского моста уже давно анонсировано и, возможно, он доживает свои последние месяцы. Операция по ликвидации этого незаконного сооружения будет уникальна, и оккупантам следует ждать неожиданностей.

Одесса
ВМС
Черное море
корабль
Одесская область
Новости Одессы
мина
Дмитрий Плетенчук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю