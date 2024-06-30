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На одесском пляже рядом с отдыхающими взорвалась мина

30 июня 2024 09:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе взорвалась мина в море
Взрыв мины в море. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На пляже Одессы вероятно взорвалась морская мина. Это произошло в то время, когда неподалеку купались отдыхающие.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрыв мины в море

На опубликованных кадрах видно, как столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от плавающих у берега людей. Судя по всему, никто из отдыхающих не пострадал.

Нашли мину: что делать

При нахождении взрывоопасного устройства требуется:

  • не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигайте его, а также не допускать к нему других людей. Не пользоваться у "находки" средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
  • чем-то заметить место, оставить какой-нибудь предмет или элемент одежды;
  • удалиться от подозрительного предмета тем же путем, каким вы дошли до него на расстояние, пока вы его не будете видеть;
  • с безопасного места сообщить дежурным службам ГСЧС (телефон — 101, или другой мобильный, если не работает всем известный) и полиции (телефон — 102, или другой мобильный);
  • дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

Горячие линии в Одесской области

Очередные службы ГСЧС — 101;
Патрульная служба МВД Украины — 102 ;
Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103 ;
Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Противоположные корабли уже прошли подготовку и несут службу, однако в Черное море зайти не могут по определенным причинам.

Одесса
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пляж
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
мина

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