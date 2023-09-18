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В Одесі зросла кількість новонароджених: які щеплення необхідні дітям

18 вересня 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі зросла кількість новонароджених: які щеплення необхідні дітям
Новонароджена дитина. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі народився 151 маленький українець, що на 17 дітей більше минулого тижня. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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"Кількісна перевага минулого тижня залишилася за новонародженими хлопчиками — на світ з'явилися 81 маленький одесит та 70 юних одеситок. Найбільша кількість немовлят за останній тиждень народилася в міському пологовому будинку №7 — 50 дітей. Усі міські пологові будинки Одеси в повному обсязі надають медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим. Медичний персонал перебуває на робочих місцях", — йдеться в повідомленні. 

Обов’язкові щеплення роблять з першого дня життя 

  • Щеплення проти гепатиту В роблять у пологовому будинку в першу добу після народження; 
  • щеплення проти туберкульозу роблять на 3–5 добу життя дитини; 
  • у 2 місяці дитина отримує друге щеплення проти гепатиту В; 
  • у 2 місяці роблять першу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 4 місяці роблять другу вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, Хіб-інфекції; 
  • у 6 місяців роблять третю вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В; 
  • у 12 місяців роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (перша доза) та ревакцинацію проти Хіб-інфекції; 
  • у 18 місяців роблять першу планову ревакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 6 років роблять щеплення проти кору, паротиту, краснухи (друга доза) та ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту; 
  • у 14 років роблять ревакцинацію проти поліомієліту; 
  • у 16 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця; 
  • надалі, з 26 років, кожні 10 років роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця. 

Нагадаємо, в Рівному з'явився на світ один із найбільших малюків в Україні. Він народився у сім'ї військового. Повідомляється, що хлопчик народився шляхом кесаревого розтину, яка була вага та зріст у богатиря — читайте в матеріалі.

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