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Народжуваність знизилась: скільки дітей з’явилось на світ в Одесі

13 вересня 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Народжуваність знизилась: скільки дітей з’явилось на світ в Одесі
Новонароджена дитина. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі народилося 134 маленьких українців, це на 25 дітей менше, ніж попереднього тижня. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики. 

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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"Серед новонароджених дві двійні. Населення Одеси за тиждень поповнили 72 хлопчики та 62 дівчинки. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні. 

Хто святкує іменини цього тижня 

Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен. 

  • 13 вересня: Володимир, Олександр, Геннадій, Мирон, Дмитро, Михайло
  • 14 вересня: Семен
  • 15 вересня: Антон, Анатолій, Богдан, Віктор, Василь, Володимир, Юхим, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Федот, Федір, Пилип, Юліан
  • 16 вересня: Андрій, Олексій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Костянтин, Ілля, Михайло, Петро, Микола, Роман, Філіп, Сергій
  • 17 вересня: Василь, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Митрофан, Мойсей, Микола, Петро, Павло, Федір, Степан, Юліан
  • 18 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Давид, Гліб, Юхим, Захар, Максим, Федір
  • 19 вересня: Всеволод, Андрій, Давид, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Кирило, Макар, Михайло

Нагадаємо, в Рівному з'явився на світ один з найбільших малюків в Україні. Він народився у сім'ї військового. Повідомляється, що хлопчик народився шляхом кесаревого розтину яка була вага та зріст у богатиря – читайте в матеріалі

Зазначимо, в Ізраїлі вчені створили живий організм, який майже не відрізняється від людського ембріона на ранніх стадіях розвитку. Дослідження дозволить зрозуміти, як саме виникають спадкові та генетичні захворювання під час розвитку ембріона. 

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