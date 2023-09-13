Народжуваність знизилась: скільки дітей з’явилось на світ в Одесі

Новонароджена дитина. Фото: google

В Одесі народилося 134 маленьких українців, це на 25 дітей менше, ніж попереднього тижня. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Серед новонароджених дві двійні. Населення Одеси за тиждень поповнили 72 хлопчики та 62 дівчинки. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.

13 вересня: Володимир, Олександр, Геннадій, Мирон, Дмитро, Михайло

14 вересня: Семен

15 вересня: Антон, Анатолій, Богдан, Віктор, Василь, Володимир, Юхим, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Федот, Федір, Пилип, Юліан

16 вересня: Андрій, Олексій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Костянтин, Ілля, Михайло, Петро, Микола, Роман, Філіп, Сергій

17 вересня: Василь, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Митрофан, Мойсей, Микола, Петро, Павло, Федір, Степан, Юліан

18 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Давид, Гліб, Юхим, Захар, Максим, Федір

19 вересня: Всеволод, Андрій, Давид, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Кирило, Макар, Михайло

Нагадаємо, в Рівному з'явився на світ один з найбільших малюків в Україні. Він народився у сім'ї військового. Повідомляється, що хлопчик народився шляхом кесаревого розтину яка була вага та зріст у богатиря – читайте в матеріалі.

Зазначимо, в Ізраїлі вчені створили живий організм, який майже не відрізняється від людського ембріона на ранніх стадіях розвитку. Дослідження дозволить зрозуміти, як саме виникають спадкові та генетичні захворювання під час розвитку ембріона.