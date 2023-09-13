Народжуваність знизилась: скільки дітей з’явилось на світ в Одесі
В Одесі народилося 134 маленьких українців, це на 25 дітей менше, ніж попереднього тижня. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Серед новонароджених дві двійні. Населення Одеси за тиждень поповнили 72 хлопчики та 62 дівчинки. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал знаходиться на робочих місцях", — йдеться в повідомленні.
Хто святкує іменини цього тижня
Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.
- 13 вересня: Володимир, Олександр, Геннадій, Мирон, Дмитро, Михайло
- 14 вересня: Семен
- 15 вересня: Антон, Анатолій, Богдан, Віктор, Василь, Володимир, Юхим, Герман, Іван, Леонід, Микола, Михайло, Павло, Петро, Степан, Федот, Федір, Пилип, Юліан
- 16 вересня: Андрій, Олексій, Василь, Володимир, Юхим, Іван, Костянтин, Ілля, Михайло, Петро, Микола, Роман, Філіп, Сергій
- 17 вересня: Василь, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Митрофан, Мойсей, Микола, Петро, Павло, Федір, Степан, Юліан
- 18 вересня: Олексій, Олександр, Опанас, Давид, Гліб, Юхим, Захар, Максим, Федір
- 19 вересня: Всеволод, Андрій, Давид, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Кирило, Макар, Михайло
Нагадаємо, в Рівному з'явився на світ один з найбільших малюків в Україні. Він народився у сім'ї військового. Повідомляється, що хлопчик народився шляхом кесаревого розтину яка була вага та зріст у богатиря – читайте в матеріалі.
Зазначимо, в Ізраїлі вчені створили живий організм, який майже не відрізняється від людського ембріона на ранніх стадіях розвитку. Дослідження дозволить зрозуміти, як саме виникають спадкові та генетичні захворювання під час розвитку ембріона.