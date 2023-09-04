Життя триває: скільки дітей народилось в Одесі за тиждень

Маленька дитина. Фото: pixabay

В Одесі народилося 159 маленьких українців, це на 13 дітей більше, ніж попереднього тижня. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Населення Одеси за тиждень поповнили 90 хлопчиків та 69 дівчаток. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал знаходиться на робочих місцях. Життя триває!", — йдеться в повідомленні.

Хто святкує іменини цього тижня

Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.

4 вересня: Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоанн, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.

5 вересня: Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Феодор.

6 вересня: Андрій, Архіп, Всеволод, Давид, Діонісій, Димитрій, Іоанн, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.

7 вересня: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.

8 вересня: Іван, Георгій.

9 вересня: Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.

10 вересня: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Татіана.

Нагадаємо, 2 вересня, Одеса відзначала свій 229 День народження. Міський голова привітав першого малюка, який народився у цей святковий день. Маленька одеситка з'явилася на світ вночі о 00:03.