Життя триває: скільки дітей народилось в Одесі за тиждень
В Одесі народилося 159 маленьких українців, це на 13 дітей більше, ніж попереднього тижня. Кількісну перевагу здобули новонароджені хлопчики.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
"Населення Одеси за тиждень поповнили 90 хлопчиків та 69 дівчаток. Усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, медперсонал знаходиться на робочих місцях. Життя триває!", — йдеться в повідомленні.
Хто святкує іменини цього тижня
Вважається, що, якщо дитині дати ім'я на честь святого, якого шанують у день її народження, то святий тезка буде берегти малюка від бід і нещасть. У батьків є десятки варіантів імен.
- 4 вересня: Яким, Олександр, Опанас, Василь, Григорій, Олена, Іоанн, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Павло, Петро, Симон, Стефан, Феодор, Юліан.
- 5 вересня: Авдей, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Феодор.
- 6 вересня: Андрій, Архіп, Всеволод, Давид, Діонісій, Димитрій, Іоанн, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Фекла.
- 7 вересня: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.
- 8 вересня: Іван, Георгій.
- 9 вересня: Яким, Олександр, Алексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита, Сергій, Феодосій, Феофан, Харитон.
- 10 вересня: Андрій, Василь, Гавриїл, Гліб, Євген, Іван, Касьян, Климент, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Татіана.
Нагадаємо, 2 вересня, Одеса відзначала свій 229 День народження. Міський голова привітав першого малюка, який народився у цей святковий день. Маленька одеситка з'явилася на світ вночі о 00:03.