Жизнь продолжается: сколько детей родилось в Одессе за неделю

Маленький ребенок. Фото: pixabay

В Одессе родилось 159 маленьких украинцев, это на 13 детей больше, чем на прошлой неделе. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

"Население Одессы за неделю пополнили 90 мальчиков и 69 девочек. Все городские роддомы работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах. Жизнь продолжается!", — говорится в сообщении.

Кто празднует именины на этой неделе

Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.

4 сентября: Яким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.

5 сентября: Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.

6 сентября: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

7 сентября: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

8 сентября: Иван, Георгий.

9 сентября: Яким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.

10 сентября: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татиана.

Напомним, 2 сентября, Одесса отмечала свой 229-й День рождения. Городской голова поздравил первого малыша, родившегося в этот праздничный день. Маленькая одесситка появилась на свет ночью в 00:03.