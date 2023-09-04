Жизнь продолжается: сколько детей родилось в Одессе за неделю
В Одессе родилось 159 маленьких украинцев, это на 13 детей больше, чем на прошлой неделе. Количественное преимущество получили новорожденные мальчики.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
"Население Одессы за неделю пополнили 90 мальчиков и 69 девочек. Все городские роддомы работают в полном объеме, медперсонал находится на рабочих местах. Жизнь продолжается!", — говорится в сообщении.
Кто празднует именины на этой неделе
Считается, что если ребенку дать имя в честь святого, которого почитают в день его рождения, то святой тезка будет беречь малыша от бед и несчастий. У родителей есть десятки вариантов имён.
- 4 сентября: Яким, Александр, Афанасий, Василий, Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.
- 5 сентября: Авдей, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Феодор.
- 6 сентября: Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Дионисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
- 7 сентября: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.
- 8 сентября: Иван, Георгий.
- 9 сентября: Яким, Александр, Алексий, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Феодосий, Феофан, Харитон.
- 10 сентября: Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Касьян, Климент, Константин, Николай, Павел, Петр, Семен, Татиана.
Напомним, 2 сентября, Одесса отмечала свой 229-й День рождения. Городской голова поздравил первого малыша, родившегося в этот праздничный день. Маленькая одесситка появилась на свет ночью в 00:03.