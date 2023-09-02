В Одесі на День міста народилася перша дитина

Новонароджена дитина на руках у батька. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 2 вересня, Одеса відзначає свій 229 День народження. Міський голова привітав першого малюка, який народився сьогодні. Маленька одеситка з'явилася на світ вночі о 00:03.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Я захоплююсь сміливістю одеситок, які, попри війну, народжують маленьких українців. Я вдячний нашим військовим, кожен з яких готовий віддати своє життя, щоб наші діти жили на вільній землі в незалежній та суверенній Україні. Тож життя триває! І життя обовʼязково переможе!", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Зазначимо, що всього від початку 2023 року в Одесі народилося 4282 дитини, з них 609 пологів — у внутрішньо переміщених жінок.

Привітання Головнокомандувача

Головнокомандувач Збройних Сил України також приєднався до привітань міста-героя Одеси з Днем народження.

"Одеса — наша перлина, українське місто, в якому живуть сміливі люди, обʼєднані головною метою — Перемога! Ми сильні, єдині та непереможні!", — сказав Валерій Залужний.

Нагадаємо, Попри настання осені, Чорне море досі залишається комфортним та теплим. Тож варто скористатися останніми теплими днями та відзначити День міста біля морського узбережжя.