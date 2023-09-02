Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 вересня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі на зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів

Вітер північний, 2-5 м/с.

Температура вночі 21-24°С, вдень 23-28°С.

Температура морської води 26.1°C.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 52%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність, місцями сонячно.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 4-9 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 29-32°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

2 вересня в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте зі спекою. У західних, Харківській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі.