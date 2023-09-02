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Відлуння літа: якою буде погода в Одесі у перші осінні вихідні

2 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 вересня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 2 вересня, в Одесі на зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів
  • Вітер північний, 2-5 м/с.
  • Температура вночі 21-24°С, вдень 23-28°С.
  • Температура морської води 26.1°C.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 52%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність, місцями сонячно.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 4-9 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 29-32°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

2 вересня в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте зі спекою. У західних, Харківській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі.

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