Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 2 вересня

Відлуння літа: якою буде погода в Одесі у перші осінні вихідні
2 вересня 2023 06:30
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 2 вересня, в Одесі на зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів
- Вітер північний, 2-5 м/с.
- Температура вночі 21-24°С, вдень 23-28°С.
- Температура морської води 26.1°C.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 52%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність, місцями сонячно.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 4-9 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 29-32°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
2 вересня в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте зі спекою. У західних, Харківській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі.