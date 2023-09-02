Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 сентября.

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 сентября, в Одессе на смену пасмурному утру придет ясный день, но вечером небо снова затянется облаками. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Без осадков

Ветер северный, 2-5 м/с.

Температура ночью 21-24°С, днем ​​23-28°С.

Температура морской воды 26.1°C.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 52%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями, местами солнечно.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​29-32°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

2 сентября в Украине будет преобладать переменная облачность, однако с жарой. В западных, Харьковской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди.