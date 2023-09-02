Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 2 сентября.

Отголоски лета: какой будет погода в Одессе в первые осенние выходные
2 сентября 2023 06:30
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 2 сентября, в Одессе на смену пасмурному утру придет ясный день, но вечером небо снова затянется облаками. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Без осадков
- Ветер северный, 2-5 м/с.
- Температура ночью 21-24°С, днем 23-28°С.
- Температура морской воды 26.1°C.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 52%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями, местами солнечно.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 29-32°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
2 сентября в Украине будет преобладать переменная облачность, однако с жарой. В западных, Харьковской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди.