Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 вересня

Штормове попередження: якою буде погода в Одесі в перший день осені
1 вересня 2023 06:30
Одеситка гуляє у парку. Фото: Новини.LIVE
У перший день осені в Одесі синоптики прогнозують штормове попередження. Цілий день спостерігатимуться пориви шквального вітру з дощем.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Гроза з дощем.
- Вітер західний, 4-8 м/с, місцями пориви до 15 м/с.
- Температура вночі 21-26°С, вдень 23-30°С.
- Температура морської води 26.2°C.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 5-11 м/с.
- Температура вночі 17-23°С, вдень 29-35°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
У перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.