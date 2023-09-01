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Штормове попередження: якою буде погода в Одесі в перший день осені

1 вересня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 вересня
Одеситка гуляє у парку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У перший день осені в Одесі синоптики прогнозують штормове попередження. Цілий день спостерігатимуться пориви шквального вітру з дощем.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Гроза з дощем.
  • Вітер західний, 4-8 м/с, місцями пориви до 15 м/с.
  • Температура вночі 21-26°С, вдень 23-30°С.
  • Температура морської води 26.2°C.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 5-11 м/с.
  • Температура вночі 17-23°С, вдень 29-35°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.

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