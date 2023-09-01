Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 1 вересня

Одеситка гуляє у парку. Фото: Новини.LIVE

У перший день осені в Одесі синоптики прогнозують штормове попередження. Цілий день спостерігатимуться пориви шквального вітру з дощем.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Гроза з дощем.

Вітер західний, 4-8 м/с, місцями пориви до 15 м/с.

Температура вночі 21-26°С, вдень 23-30°С.

Температура морської води 26.2°C.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 5-11 м/с.

Температура вночі 17-23°С, вдень 29-35°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

У перший день осені на українців очікують сильні зливи, подекуди з градом. Одночасно з тим нарешті почне спадати спека, яка останні кілька днів перевищувала усі показники.