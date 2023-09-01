Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 сентября.

Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе в первый день осени
1 сентября 2023 06:30
Одесситка гуляет в парке. Фото: Новини.LIVE
В первый день осени в Одессе синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Целый день ожидаются порывы шквального ветра с дождем.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Гроза з дождем.
- Ветер западный, 4-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
- Температура ночью 21-26°С, днем 23-30°С.
- Температура морской воды 26.2°C.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер южный, 5-11 м/с.
- Температура ночью 17-23°С, днем 29-35°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.