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Штормовое предупреждение: какой будет погода в Одессе в первый день осени

1 сентября 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 сентября.
Одесситка гуляет в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В первый день осени в Одессе синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Целый день ожидаются порывы шквального ветра с дождем.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Гроза з дождем.
  • Ветер западный, 4-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
  • Температура ночью 21-26°С, днем ​​23-30°С.
  • Температура морской воды 26.2°C.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 5-11 м/с.
  • Температура ночью 17-23°С, днем ​​29-35°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.

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