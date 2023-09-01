Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 1 сентября.

Одесситка гуляет в парке. Фото: Новини.LIVE

В первый день осени в Одессе синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Целый день ожидаются порывы шквального ветра с дождем.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Гроза з дождем.

Ветер западный, 4-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура ночью 21-26°С, днем ​​23-30°С.

Температура морской воды 26.2°C.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 5-11 м/с.

Температура ночью 17-23°С, днем ​​29-35°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В первый день осени украинцев ожидают сильные ливни, кое-где с градом. Одновременно с этим наконец начнет спадать жара, которая в последние несколько дней превышала все показатели.