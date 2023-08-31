Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 серпня

Вітер та грози: якою буде погода в Одесі в останній день літа
31 серпня 2023 06:30
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 31 серпня, похмура погода буде триматися в Одесі весь день, вранці очікується недовге прояснення. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Короткочасний дощ.
- Вітер південний, 2-6 м/с.
- Температура вночі 23-25°С, вдень 23-27°С.
- Температура морської води 26.5°C.
- Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
- Вологість — 74%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 3-9 м/с.
- Температура вночі 20-23°С, вдень 29-34°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Сьогодні, 31 серпня, у більшості регіонів України збережеться спекотна погода. Синоптики попереджають про підвищення рівня пожежної небезпеки.