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Чрезвычайно тепло: какая температура Черного моря сегодня

30 августа 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня – Черное море 30 августа
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Температура Черного моря, несмотря на конец лета, остается достаточно приятной как для взрослых, так и для детей. Следует воспользоваться шансом и посетить побережье в последние теплые дни.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 30 августа.

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Температура Черного моря

Сегодня температура воды в Одессе составляет 25.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 28°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Херсонщины и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.

В ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет достаточно ощутимо уменьшаться и через 10 дней составит 23.7°C.

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Николаевщины и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.

Напомним, территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 28 августа, уровень жары во многих областях поразил свои предыдущие исторические рекордные значения.

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