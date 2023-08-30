Температура моря сегодня – Черное море 30 августа

Чрезвычайно тепло: какая температура Черного моря сегодня
Температура Черного моря, несмотря на конец лета, остается достаточно приятной как для взрослых, так и для детей. Следует воспользоваться шансом и посетить побережье в последние теплые дни.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 30 августа.
Температура Черного моря
Сегодня температура воды в Одессе составляет 25.9°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан оптимальным для длительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 28°C.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Херсонщины и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.
В ближайшие дни значение температуры воды в Одессе будет достаточно ощутимо уменьшаться и через 10 дней составит 23.7°C.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Николаевщины и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.
Напомним, территория Украины продолжает находиться под влиянием тропических воздушных масс африканского происхождения. Вчера, 28 августа, уровень жары во многих областях поразил свои предыдущие исторические рекордные значения.