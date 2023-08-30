Температура моря сьогодні — Чорне море 30 серпня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Температура Чорного моря, не дивлячись на кінець літа, залишається досить приємною як для дорослих, так і для дітей. Варто скористатися шансом та відвідати узбережжя в останній теплі дні.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 30 серпня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 25.9°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найоптимальнішим для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 28°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Херсонщини та Криму. Вода там прогрілася до +26°С.

Найближчими днями значення температури води в Одесі буде достатньо відчутно зменшаться і через 10 днів складе 23.7°C.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Миколаївщини та Криму. Вода там прогрілася до +26°С.

Нагадаємо, територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Вчора, 28 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.