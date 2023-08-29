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Осінь наближається: яка температура Чорного моря в Одесі сьогодні

29 серпня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 29 серпня
Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Літо йде на спад та море потрохи починає холонути. Сьогодні, 29 серпня, температура Чорного моря знизилася на один градус, проте вода досі залишається теплою.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 29 серпня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 25.5°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найкращий для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 34°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 24°C.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Херсонщини та Криму. Вода там прогрілася до +26°С. 

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Додамо, що цього літа в Південній Кореї аномальна спека забрала життя 23 осіб. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.

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