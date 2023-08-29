Температура моря сьогодні — Чорне море 29 серпня

Осінь наближається: яка температура Чорного моря в Одесі сьогодні
Літо йде на спад та море потрохи починає холонути. Сьогодні, 29 серпня, температура Чорного моря знизилася на один градус, проте вода досі залишається теплою.
Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 29 серпня.
Температура Чорного моря
Сьогодні температура води в Одесі становить 25.5°C. Це найкомфортніша вода для купання в будь-якій водоймі, особливо в жаркий день. Даний температурний діапазон визнаний найкращий для тривалого купання. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 34°C.
Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 24°C.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Херсонщини та Криму. Вода там прогрілася до +26°С.
Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.
Додамо, що цього літа в Південній Кореї аномальна спека забрала життя 23 осіб. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.