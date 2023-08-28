Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Останні курортні дні: яка температура Чорного моря в Одесі сьогодні arrow

Останні курортні дні: яка температура Чорного моря в Одесі сьогодні

28 серпня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 28 серпня
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На початку останнього літнього тижня в Одесі Чорне море прогрілося до рекордних своїх показників. Тож, радимо відвідати узбережжя, поки тепло.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 28 серпня.

Читайте також:

Температура Чорного моря

Температура Чорного моря й досі залишається комфортною як для дорослих, так і для дітей. Сьогодні біля берегів Одеської області воно прогрілося до +26.4 °C. А біля грузинського міста Батумі температура води сягає +28.1 °C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 24°C.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Очакова та Криму. Вода там прогрілася до +26°С. 

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, екоактивіст перевірив надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

None

Головні новини України 27 серпня: проведення парламентських виборів та просування ЗСУ

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз