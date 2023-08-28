Температура моря сьогодні — Чорне море 28 серпня

Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE

На початку останнього літнього тижня в Одесі Чорне море прогрілося до рекордних своїх показників. Тож, радимо відвідати узбережжя, поки тепло.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 28 серпня.

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Температура Чорного моря

Температура Чорного моря й досі залишається комфортною як для дорослих, так і для дітей. Сьогодні біля берегів Одеської області воно прогрілося до +26.4 °C. А біля грузинського міста Батумі температура води сягає +28.1 °C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 24°C.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Очакова та Криму. Вода там прогрілася до +26°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, екоактивіст перевірив надійність захисної сітки, що натягнули від мін у морі. Чи безпечно плавати в Одесі, на його думку, — дивіться в матеріалі.