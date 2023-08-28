Температура моря сегодня - Черное море 28 августа

Последние курортные дни: какая температура Черного моря в Одессе сегодня
В начале последней летней недели в Одессе Черное море прогрелось до своих рекордных показателей. Поэтому советуем посетить побережье, пока тепло.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 28 августа.
Температура Черного моря
Температура Черного моря до сих пор остается комфортной как для взрослых, так и для детей. Сегодня у берегов Одесской области он прогрелся до +26.4 °C. Возле грузинского города Батуми температура воды достигает +28.1 °C.
Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 24°C.
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Очакова и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.
Напомним, эко-активист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.