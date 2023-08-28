Температура моря сегодня - Черное море 28 августа

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

В начале последней летней недели в Одессе Черное море прогрелось до своих рекордных показателей. Поэтому советуем посетить побережье, пока тепло.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 28 августа.

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Температура Черного моря

Температура Черного моря до сих пор остается комфортной как для взрослых, так и для детей. Сегодня у берегов Одесской области он прогрелся до +26.4 °C. Возле грузинского города Батуми температура воды достигает +28.1 °C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 24°C.

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Очакова и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, эко-активист проверил надежность натянувших от мин в море защитной сетки. Безопасно ли плавать в Одессе, по его мнению, смотрите в материале.