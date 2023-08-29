Температура моря сегодня - Черное море 29 августа

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Лето идет на убыль и море понемногу начинает остывать. Сегодня, 29 августа, температура Черного моря снизилась на один градус, однако вода по-прежнему остается теплой.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 29 августа.

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Температура Черного моря

В настоящее время температура воды в Одессе составляет 25.5°C. Это самая комфортная вода для купания в любом водоеме, особенно в жаркий день. Данный температурный диапазон признан наилучшим для длительного купания. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха одновременно достигнет 34°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 24°C.

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Херсонщины и Крыма. Вода там прогрелась до +26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

Добавим, что этим летом в Южной Корее аномальная жара унесла жизни 23 человек. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.