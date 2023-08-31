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Ветер и грозы: какой погода в Одессе в последний день лета

31 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 августа.
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 31 августа, пасмурная погода будет держаться в Одессе весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Возможен дождь.
  • Ветер южный, 2-6 м/с.
  • Температура ночью 23-25°С, днем ​​23-27°С.
  • Температура морской воды 26.5°C.
  • Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
  • Влажность — 74%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Местами переменная облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 3-9 м/с.
  • Температура ночью 20-23°С, днем ​​29-34°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 31 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Синоптики предупреждают о повышении уровня пожарной опасности.

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