Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 августа.

Ветер и грозы: какой погода в Одессе в последний день лета
31 августа 2023 06:30
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 31 августа, пасмурная погода будет держаться в Одессе весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Возможен дождь.
- Ветер южный, 2-6 м/с.
- Температура ночью 23-25°С, днем 23-27°С.
- Температура морской воды 26.5°C.
- Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
- Влажность — 74%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Местами переменная облачность.
- Без осадков.
- Ветер южный, 3-9 м/с.
- Температура ночью 20-23°С, днем 29-34°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
Сегодня, 31 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Синоптики предупреждают о повышении уровня пожарной опасности.