Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 августа.

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 31 августа, пасмурная погода будет держаться в Одессе весь день, утром ожидается недолгое прояснение. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем будет идти дождь с грозой, который к вечеру должен закончиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Возможен дождь.

Ветер южный, 2-6 м/с.

Температура ночью 23-25°С, днем ​​23-27°С.

Температура морской воды 26.5°C.

Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Влажность — 74%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Местами переменная облачность.

Без осадков.

Ветер южный, 3-9 м/с.

Температура ночью 20-23°С, днем ​​29-34°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Сегодня, 31 августа, в большинстве регионов Украины сохранится жаркая погода. Синоптики предупреждают о повышении уровня пожарной опасности.