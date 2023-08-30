Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 серпня

Містяни гуляють у центрі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 серпня, в Одесі буде надзвичайно тепла погода. Небо буде ясним цілий день, хоча ввечері можлива хмарність.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 24-25°С, вдень 25-27°С.

Температура морської води 25.9°C.

Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.

Вологість — 80%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 4-12 м/с.

Температура вночі 24-27°С, вдень 31-40°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Вчора, 29 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.