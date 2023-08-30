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Останні теплі дні для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні

30 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 серпня
Містяни гуляють у центрі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 30 серпня, в Одесі буде надзвичайно тепла погода. Небо буде ясним цілий день, хоча ввечері можлива хмарність.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Вітер південний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі 24-25°С, вдень 25-27°С.
  • Температура морської води 25.9°C.
  • Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
  • Вологість — 80%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 4-12 м/с.
  • Температура вночі 24-27°С, вдень 31-40°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Погода в Україні

Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Вчора, 29 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.

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