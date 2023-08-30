Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 30 серпня

Останні теплі дні для прогулянок: якою буде погода в Одесі сьогодні
30 серпня 2023 06:30
Містяни гуляють у центрі. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 30 серпня, в Одесі буде надзвичайно тепла погода. Небо буде ясним цілий день, хоча ввечері можлива хмарність.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Вітер південний, 3-8 м/с.
- Температура вночі 24-25°С, вдень 25-27°С.
- Температура морської води 25.9°C.
- Атмосферний тиск — 756 мм рт. ст.
- Вологість — 80%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 4-12 м/с.
- Температура вночі 24-27°С, вдень 31-40°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження. Вчора, 29 серпня, рівень спеки в багатьох областях побив свої попередні історичні рекордні значення.